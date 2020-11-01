С выходом свежих версий iOS гаджеты iPhone от Apple начинают работать хуже, поскольку прошивка рассчитана на новое железо. Об этом URA.RU рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Собеседник агентства отметил, что давно перестал пользоваться техникой Apple. «Но когда я пользовался, действительно, самая свежая версия iOS мне как-то стало, по моим ощущениям, не так хорошо, как на тех версиях iOS, с которыми устройства запускались», — объяснил Корнейчук.
«Проблема может быть, но она имеет две причины. В новых версиях прошивок больше фич, больше требования к железу, а у новых устройств более новое железо, так и аккумулятор. По сути, это тоже один из инструментов стимулирования потребления. Немножко теории заговора, немножко логического объяснения. Все это смешали и получили истину посередине», — поделился Корнейчук.
Ранее Apple представила новую линейку смартфонов на прошлой неделе. В нее вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Главный редактор The Verge Нилай Патель обнаружил, что новый гаджет имеет сокращенное время автономной работы. На это повлияло подключение к сетям 5G, считает он. После двух с половиной часов использования iPhone с включенным экраном у него осталось 18% зарядки, передает RNS.
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