01 ноября 2020
31 октября 2020

Свердловским казакам назначили статусного куратора

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько возглавит координационный совет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Бидонько куратором по делам казачества. Это назначение следует из губернаторского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, в регионе создан координационный совет по делам казачества. В структуру вошли 40 человек. Возглавил ее не Владимир Романов, атаман Оренбургского казачьего войска, а первый вице-губернатор Сергей Бидонько. Романов же стал заместителем председателя.

Кроме указанных чиновников в координационный совет вошли вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, представитель регионального УФСБ Евгений Белобородов, первый зам регионального минкульта Галина Головина, представители МЧС, министерства образования и прочие. Ожидается, что члены совета будут обеспечивать взаимодействие между органами власти региона, местным казачеством и обществом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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