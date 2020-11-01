Свердловским казакам назначили статусного куратора

Глава региона Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Бидонько куратором по делам казачества. Это назначение следует из губернаторского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации Свердловской области.
Согласно документу, в регионе создан координационный совет по делам казачества. В структуру вошли 40 человек. Возглавил ее не Владимир Романов, атаман Оренбургского казачьего войска, а первый вице-губернатор Сергей Бидонько. Романов же стал заместителем председателя.
Кроме указанных чиновников в координационный совет вошли вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, представитель регионального УФСБ Евгений Белобородов, первый зам регионального минкульта Галина Головина, представители МЧС, министерства образования и прочие. Ожидается, что члены совета будут обеспечивать взаимодействие между органами власти региона, местным казачеством и обществом.
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