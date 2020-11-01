В Кургане сэкономили на праздновании Нового года

Более 1,5 млн рублей удалось сэкономить властям Кургана на ледовом городке, который планируют построить на центральной площади города. Еще более полумиллиона рублей сэкономят на елке и ледовом городке возле КЦ «Современник» в Заозерном. Этого удалось добиться на аукционах, результаты которых опубликованы на портале госзакупок.
«Победителем электронного аукциона признается участник… «Строительная компания «Троя-С», который предложил наиболее низкую цену контракта», — отмечается в протоколах подведения итогов торгов. Эта компания уже не в первый раз будет оформлять площадь Кургана к Новому году.
Оформить ледовый городок на центральной площади «Троя-С» вызвалась за 2,7 млн рублей, сбросив цену на треть от начальной цены аукциона (она составляла почти 4,3 млн рублей). Изначально на торги заявились семь участников, но свою цену предложили только пять из них. Новогодняя елка и ледовый городок возле КЦ «Современник» обойдется бюджету в 1,9 млн рублей. Изначально на эти цели планировали потратить 2,6 млн, но «Троя-С» сбросила цену на аукционе.
Согласно аукционной документации, ледовый городок на центральной площади требуется оборудовать к 21 декабря. Дата демонтажа будет согласовываться с заказчиком, но к 3 марта 2021 года ледовый городок должен быть разобран. Новогоднюю елку в Заозерном должны установить и оформить к 15 декабря, а сделать ограждение, каток, горку и скульптуры Деда мороза и Снегурочки — к 21 декабря.
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