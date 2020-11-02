Юные жители Нового Уренгоя катаются по автодорогам на тюбингах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое подростки, у которых сейчас идут осенние каникулы, увлеклись катанием по автомобильным дорогам на надувных санках. Дети цепляют «ватрушки» за машины и ездят по проезжей части. Об одном из таких случаев рассказали жители газовой столицы ЯНАО в соцсетях.

«Вчера за „Вертолетом“. Двух посадил на тюбинг, двое прям мне под колеса прыгнули», — анонимно написал пользователь в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» во «ВКонтакте». К посту прикреплен ролик, который сняли местные автомобилистки. На нем видно, как к впереди идущей машине привязаны два «бублика», на которых сидят дети. Они катятся по дороге в нескольких метрах от авто оператора.

В комментариях к записи мнения горожан разделились. «Ни ехал бы так тебе никто под машину и ни попал», — заметил Владимир Лисановский. «В ГИБДД сообщите», — посоветовала Ольга Димова. «Нечего такого нет в этом», — возразил Ринат Халилов.

В отделе МВД по Новому Уренгою сообщили URA.RU, что сотрудники ГИБДД уже разыскивают нарушителей. В мэрии Нового Уренгоя агентству сказали, что за последнюю неделю произошло уже несколько таких случаев. Например, в ночь на 1 ноября сотрудники полиции остановила компанию, которая каталась на тюбинге в южной части города. «Водители были привлечены к административной ответственности. Все указанные факты передаются в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе мэрии.