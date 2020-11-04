Хабиб Нурмагомедов популяризирует спорт среди молодежи, отметил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением присвоить бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации. Об этом Омаров сообщил в своем Facebook.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения Хабибу Абдулманаповичу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации», — говорится в тексте обращения, которое Омаров разместил на своей странице. Депутат Госдумы отметил, что Нурмагомедов является достойным примером для молодежи. Среди подрастающего поколения российский боец активно популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности, подчеркнул Омаров.

В ночь на 25 октября Нурмагомедов одолел в поединке Джастина Гэтжи, напоминает RT. После этого российский боец решил завершить профессиональную карьеру. Владимир Путин позвонил и поздравил Хабиба с победой над американским спортсменом, передает агентство Nation News.

Обращение депутата Гаджимурада Омарова к Владимиру Путину Facebook, Депутат Омаров