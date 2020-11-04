04 ноября 2020

Назван неожиданный фактор, влияющий на смертность от коронавируса

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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, противогаз, город екатеринбург, респираторная маска, лоншаков владислав, защита органов дыхания
Исследователи считают, что люди, дышащие загрязненным воздухом, тяжелее переносят коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Воздействие загрязненного воздуха на людей увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом заявили ученые под руководством профессора Франчески Доминичи из Гарвардского университета (США).

«Долгосрочное воздействие загрязненного воздуха на людей приводит к росту смертности от COVID-19 на 11%», — приводит газета The Guardian вывод исследователей. Они подчеркнули, что чистота воздуха должна быть главным фактором для государств, борющихся с распространением инфекции.

Исследователи считают, что люди, дышащие загрязненным воздухом, тяжелее переносят коронавирус. Дело в том, что от грязного воздуха появляются болезни сердца и легких, которые усугубляются коронавирусом.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что на распространение коронавируса влияет климатический сезон. Также имеет значение плотность населения в стране, где протекает эпидемия, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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