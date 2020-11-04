Назван неожиданный фактор, влияющий на смертность от коронавируса

Воздействие загрязненного воздуха на людей увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом заявили ученые под руководством профессора Франчески Доминичи из Гарвардского университета (США).
«Долгосрочное воздействие загрязненного воздуха на людей приводит к росту смертности от COVID-19 на 11%», — приводит газета The Guardian вывод исследователей. Они подчеркнули, что чистота воздуха должна быть главным фактором для государств, борющихся с распространением инфекции.
Исследователи считают, что люди, дышащие загрязненным воздухом, тяжелее переносят коронавирус. Дело в том, что от грязного воздуха появляются болезни сердца и легких, которые усугубляются коронавирусом.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что на распространение коронавируса влияет климатический сезон. Также имеет значение плотность населения в стране, где протекает эпидемия, передает «Национальная служба новостей».
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