В России готовят штрафы для Facebook и Twitter

Иностранные интернет-компании могут начать получать штрафы за цензурирование российских СМИ. Такое предложение направила в Министерство цифрового развития ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).
«В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить „на иностранных юридических лиц наложение штрафа от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки“», — указано в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву, пишет РИА «Новости». На данный момент по этой статье максимальная сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей, что ничтожно мало для иностранных корпораций, считают в ассоциации.
По информации Роскомнадзора, компании Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. На социальные сети в этом году были наложены штрафы в размере миллиона рублей. «Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций», — говорит Зыков.
Также ассоциация предложила в добровольном порядке дать блогерам возможность официальной регистрации в данном качестве. Также предлагается защитить их от цензуры иностранных платформ.
Ранее социальная сеть Twitter ограничила ряд возможностей учетной записи журналиста Максима Кононенко, пишет RT. В решении о блокировке было указано, что аккаунт нарушает правила соцсети.
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