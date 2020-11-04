В Екатеринбурге изменили график работы станции метро

Раньше выход из метро в город начинал работу с открытием «Гринвича» Фото: ТЦ «Гринвич»

С 9 ноября в Екатеринбурге изменяется график работы станции метро «Геологическая». Теперь горожане смогут добраться до работы через торговый центр «Гринвич» с 07:30 утра, сообщили в ТЦ.

«Жители Екатеринбурга смогут добраться до работы через ТЦ „Гринвич“ уже с 7:30 утра. Выход в город будет работать со станции метро „Геологическая“», — рассказали в «Гринвиче». Раньше выход из метрополитена начинал работу с открытием торгового центра. Проанализировав уличный трафик, руководство ТЦ выяснило, что многие пассажиры метро в утренние часы вынуждены добираться на работу до офисов на улицах Вайнера и Радищева, обходя «Гринвич» по тротуарам, перекресткам и подземным переходам. Это доставляло неудобство, особенно зимой, отметили в ТЦ.

С просьбой изменить график работы стации метро администрация «Гринвича» обратилась к директору екатеринбургского метрополитена Андрею Панаиотиди, который поддержал идею. Новый маршрут дороги на работу в центр горожане смогут опробовать уже в следующий понедельник.