05 ноября 2020

Названы два продукта, которые опасны при коронавирусе

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При коронавирусе не стоит есть соленую рыбу и пить алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больным коронавирусом лучше избегать соленых продуктов. Это объясняется тем, что они сгущают кровь, что плохо влияет на выздоровление, говорит автор telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию», — передает слова Кузьменко Sputnik.

Для выздоровления необходимо поддерживать хороший водно-солевой баланс, подчеркивает эксперт. Он посоветовал пить больше воды. Также Кузьменко отметил, что рацион питания в больницах отлично подходит для зараженных, но вот амбулаторным пациентам придется следить за ним самостоятельно.

В России уже несколько дней выявляют более чем по 19 тысяч новых зараженных в сутки. Всплеск коронавируса начался в регионах страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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