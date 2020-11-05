Названы два продукта, которые опасны при коронавирусе

При коронавирусе не стоит есть соленую рыбу и пить алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больным коронавирусом лучше избегать соленых продуктов. Это объясняется тем, что они сгущают кровь, что плохо влияет на выздоровление, говорит автор telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию», — передает слова Кузьменко Sputnik.

Для выздоровления необходимо поддерживать хороший водно-солевой баланс, подчеркивает эксперт. Он посоветовал пить больше воды. Также Кузьменко отметил, что рацион питания в больницах отлично подходит для зараженных, но вот амбулаторным пациентам придется следить за ним самостоятельно.

В России уже несколько дней выявляют более чем по 19 тысяч новых зараженных в сутки. Всплеск коронавируса начался в регионах страны.