За последние сутки в России выявили 19 404 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за этот период скончались 292 человек, выздоровели — 12 238.
Наибольшее число заражений COVID-19 в Москве — там обнаружено 5 255 новых заболевших. Санкт-Петербург стоит на втором месте — 1 093. В Московской области, которая расположилась на третьем месте, выявили 588 новых случаев коронавируса.
Статистика среди уральских регионов следующая: Свердловская область — 287 новых случаев коронавируса за последние сутки. Челябинская область — 175, Пермский край — 180, ХМАО — 199, ЯНАО — 187, Курганская область — 82, Тюменская область — 154.
С начала пандемии в России обнаружено 1 712 858 зараженных коронавирусом. Выздоровели за все время 1 279 169 человек, умерло — 29 509.
Ранее советник президента РФ Валерий Фадеев призвал оценить ущерб здравоохранению от пандемии. Он отметил, что на борьбу с коронавирусом брошены огромные силы, в связи с чем многие другие секторы здравоохранения остаются ослабленными, пишет argumenti.ru.
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