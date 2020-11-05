В Госдуме готовы поправить здоровье россиян за счет фастфуда

Налоговые отчисления пойдут на борьбу с лишним весом россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чтобы эффективнее бороться с ожирением, которым страдают 55% россиян, нужно направить налоги от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболеваний. Стоит также больше информировать население о калорийности продуктов. Эту инициативу предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», — сказал Менделевич РИА «Новости». Новые поправки о налогах с фастфуд-компаний планируется внести в Налоговый кодекс.

Ранее руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала, что продукты, подвергшиеся глубокой промышленной обработке и содержащие трансжиры, могут приводить к онкологическим заболеваниям. По ее словам, нельзя употреблять в пищу фастфуд и полуфабрикаты регулярно. Также регулярное употребление продуктов, содержащих трансжиры, способствует возникновению рака толстой кишки, сообщал «Ридус».