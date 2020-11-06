Минтруд РФ раскрыл, как будет повышать маткапитал

С каждым годом сумма материнского капитала будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Материнский капитал в России будут повышать ежегодно. Об этом рассказала замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — цитирует замглавы Минтруда издание РИА «Новости».

На данный момент государство выплачивает за первого ребенка 466 тысяч рублей. Недавно сумма материнского капитала на второго ребенка была увеличена до 616 тысяч рублей. В середине сентября Общественная палата выдвинула инициативу, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья.

Однако средства материнского капитала в России уже можно повторно использовать обманутым дольщикам. Это смогут сделать только те, кто вложил маткапитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили компенсацию вместо квартиры, пишет РАПСИ .