В действительности инфляция может оказаться на 5% выше заявленной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Реальная продуктовая инфляция в России не 4%, а около 9%. Ее рост продолжится и в 2021 году, объяснил URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Реальная продуктовая инфляция вовсе не 4%, которые докладывает Центробанк. Она приближается к 9%. В следующем году реальная инфляция на продукты будет 8-9%. Если, условно, пакет молока стоил 50 рублей, то он будет стоить 55», — говорит Калугин.

Он отметил, что такой уровень инфляции отразится на пенсионерах. Это категория граждан, которая тратится в основном на продукты, пояснил экономист. «Я думаю все деньги, которые ПФР выделит на повышение пенсий россиянам (6,3% на 2021 год), съест инфляция. И даже чуть больше», — заключил Калугин.

Депутаты одобрили проект бюджета страны на 2021 год 28 октября. Планируемые расходы превысят 23 триллиона рублей.