В России предложили сажать в тюрьму за негативные посты об СССР

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XVII съезд партии
Ирина Яровая предложила изменить Уголовный кодекс РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Его внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Сегодня мною внесены дополнения в действующий с 2014 года закон об ответственности за реабилитацию нацизма», — приводит слова Яровой ее пресс-служба. За распространение в интернете заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне предполагается пять лет тюремного срока или штраф в размере 3 млн рублей.

Согласно инициативе, будут внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ранее предложения Яровой уже получили поддержку в правительстве, Верховном суде, в «Единой России», Генеральной прокуратуре, Следственном комитете и Роскомнадзоре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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