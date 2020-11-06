В больнице Новосибирска медсестры издевались над детьми

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Поликлиника №3. Тюмень, коридор больницы
Родители маленьких пациентов считают, что врачи в больнице хорошие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медсестры туберкулезной больницы Новосибирска неоднократно издевались над детьми. Об этом заявили родители маленьких пациентов, реагируя на новость о том, что одна из медсестер оттаскала ребенка за волосы.

«Младший персонал как в СИЗО. У них режим: с утра поднялся, постель заправил — под одеяло больше нельзя. Если будешь под одеялом, будут конкретные унижения», — рассказала мать одного из юных пациентов, передает телеканал 360.

Женщина утверждает, что таких медсестер в больнице несколько. По словам ее сына, на детской площадке плачущего ребенка медсестры взяли за шиворот и потащили по камням. При этом женщина заявила, что врачи в больнице хорошо относятся к детям и выполняют свою работу на достойном уровне.

Ранее в сети появилось видео, где медсестра туберкулезного диспансера схватила ребенка за волосы и кинула его на кровать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, а автор пояснила, что ребенок лежит в больнице без родителей, так как они сами проходят лечение в аналогичной больнице для взрослых. Медсестра прокомментировала свои действия. Она утверждает, что боялась уронить ребенка, ведь ее руки были мокрыми. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении нее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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