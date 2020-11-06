Новая мутация коронавируса увеличивает скорость размножения инфекции в 10 раз. Об этом заявил кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский
«Есть мутации, которые могут давать коронавирусу преимущество. Одна из них была достаточно недавно обнаружена. Это мутация поменяла всего одну аминокислоту в шиповидном белке, которым вирус крепится к нашим рецепторам», — сообщил Тышковский в интервью на телеканале «Дождь». Оказалось, что эта мутация увеличивает скорость размножения коронавируса.
По словам Тышковского, мутации появляются постоянно, за ними нужно следить. При этом врач уточнил, что большинство мутаций вообще ни на что не влияют.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил новую мутацию коронавирусной инфекции. Сообщалось, что именно эта мутация не утяжеляет ход заболевания. Однако в Норвегии ученые также обнаружили еще одну мутацию, которая может быть более опасна. Они описали это, как новый вариант COVID-19, пишет «
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