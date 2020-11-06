Статистика Росстата по числу смертей от коронавируса почти в два раза превышает данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По данным ведомства, умерло более 55 тысяч зараженных россиян.
«Всего за апрель—сентябрь число умерших с COVID-19 составило 55 671 человек», — пишет РБК со ссылкой на информацию Росстата. В их число вошли россияне, для которых коронавирус являлся основной причиной смерти, оказал влияние на развитие смертельных осложнений. Также учтены жители РФ, течение болезни которых было похоже на COVID-19, но вирус не был диагностирован, и те, кто умер от заболеваний, не связанных с коронавирусом, но были инфицированы.
За весь период пандемии в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 29 887 летальных исходов. Ранее в Росстате заявили, что летальность среди заболевших коронавирусом россиян в начале осени увеличилась на 25%, передает агентство Nation News.
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