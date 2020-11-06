06 ноября 2020

В России смертей от коронавируса может оказаться вдвое больше. Статистика Росстата

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Не все больные коронавирусом попадают в статистику по смертности от инфекции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Статистика Росстата по числу смертей от коронавируса почти в два раза превышает данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По данным ведомства, умерло более 55 тысяч зараженных россиян.

«Всего за апрель—сентябрь число умерших с COVID-19 составило 55 671 человек», — пишет РБК со ссылкой на информацию Росстата. В их число вошли россияне, для которых коронавирус являлся основной причиной смерти, оказал влияние на развитие смертельных осложнений. Также учтены жители РФ, течение болезни которых было похоже на COVID-19, но вирус не был диагностирован, и те, кто умер от заболеваний, не связанных с коронавирусом, но были инфицированы.

За весь период пандемии в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 29 887 летальных исходов. Ранее в Росстате заявили, что летальность среди заболевших коронавирусом россиян в начале осени увеличилась на 25%, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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