Коронавирус может мутировать в организме норок, сказал вирусолог Александр Чепурнов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Инфицирование норок вирусом SARS-CoV-2 может привести к тому, что вакцина от коронавируса может стать бесполезной и пандемия продлится. В разговоре с URA.RU бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов объяснил, что в организме животного COVID-19 может измениться.

Случаи заражения норок новым коронавирусом были обнаружены в Данни. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позднее сообщили, что новые случаи зафиксированы еще в пяти странах. Инфицированных животных нашли на фермах в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В ВОЗ добавили, что норки заражаются COVID-19 от людей, передает RNS.

«До сих пор не было зарегистрировано мутаций [коронавируса], которые бы приводили к изменению его иммунологического портрета. Это означает, что вакцина, созданная против любого из сегодня выделенных штаммов, если она эффективна против одного, она эффективна против всех, потому что нет таких серьезных отличий. А появление животного в этой цепочке может привести к тому, что появляются серьезные отличия в иммунологическом портрете. Тогда появляется угроза вакцине, и появляется новая версия этого вируса», — заявил Чепурнов.

Вирусолог добавил, что факты заражения животных могут продлить пандемию коронавируса. «За счет появления разнообразия вируса, за счет того, что может быть создан, или создается природный очаг. Это реально большая угроза. Дополнительная. Нам и так с коронавирусом хватает угроз», — отметил Чепурнов.