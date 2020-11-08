Следующая игра сборной «Зенит» должна пройти 8 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футболист сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram после того, как в сети было опубликовано его интимное видео. Теперь пользователи могут посмотреть его истории и ленту только после одобрения владельца.

Для своих 1,2 миллиона читателей он также закрыл возможность комментирования под записями. Это произошло после того, как в telegram-каналах и в Twitter появилось интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен Дзюба. Однако никаких заявлений от футболиста или представителей «Зенита», где он играет, не поступало.

Видео было слито перед игрой «Зенита» против «Краснодара», намеченной на 8 ноября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Дзюба играет за команду в качестве нападающего, а в национальной сборной он капитан.

Фото: скриншот страницы Артема Дзюбы, Instagram