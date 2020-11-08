Пермякам пообещали первые морозы

В Пермский край идет зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на текущей неделе ожидаются первые морозы. Постепенное похолодание начнется со вторника, а к среде в регионе установится зимняя погода, прогнозируют синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

«Пермский край в начале следующей недели (9—10 ноября), по-прежнему, во власти циклонической деятельности, но за счет притока холода воздушная масса будет постепенно иссушаться. Температура воздуха 10 ноября понизится до минус 8 градусов ночью, днем — до минус 4 градусов. По предварительному прогнозу с 11 ноября в крае установится зимний характер погоды», — информирует пермский центр Росгидромета.

Первые серьезные морозы в регионе ожидаются в эти выходные. В субботу температура воздуха в ночные часы может опуститься до минус 19 градусов в ночные часы, днем — до 10 градусов мороза. В воскресенье днем синоптики прогнозируют до 17 градусов ниже нуля.