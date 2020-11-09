В Воронеже срочник застрелил сослуживцев на аэродроме

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У солдата был пистолет и топор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Солдат-срочник из воинской части под Воронежем открыл стрельбу по своим сослуживцам. Минимум три человека погибли.

«Три человека погибли во время ЧП на территории воинской части в Воронеже», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах. По предварительным данным, 20-летний мужчина сначала напал на сослуживцев с топором на аэродроме «Балтимор». После этого он открыл по ним стрельбу и сбежал. Издания Baza уточняет, что у солдата есть пистолет и два магазина с патронами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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