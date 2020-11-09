В России появился еще один вице-премьер

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин подписал соответствующее заявление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У председателя правительства РФ теперь 10 заместителей, а не 9, как было ранее. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — сообщается на официальном сайте президента. Теперь в составе заместителей будет один первый заместитель председателя и заместитель — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также заместитесь руководителя аппарата правительства РФ.

Изменения внесены в указ президента «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Уточняется, что они вступают в силу со дня подписания — сегодня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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