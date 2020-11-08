Фонд властей ХМАО ждет реформа, которая понравится не всем

Фонд поддержки предпринимателей ХМАО ждет реорганизация, которая приведет к увольнениям сотрудников. После Нового года бывший ФПП станет региональной гарантийной организацией (РГО), часть его функций и работников перейдет в Фонд «Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры», который также меняет название — на «Мой бизнес». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«23 октября была принята директива правительства ХМАО о внесении изменений в уставы фондов экспорта и поддержки предпринимательства. Первый переименован в фонд „Мой бизнес“ с получением функционала фонда поддержки предпринимательства и части людей. Примерно половина сотрудников ФПП будет сокращена. На базе фонда поддержки предпринимательства остается структура под названием РГО — региональная гарантийная организация», — сообщает источник.
В правительстве ХМАО подтвердили информацию инсайдера, добавив, что реорганизация необходима. «Приведение деятельности ФПП в соответствие с требованиями приказа Министерства экономического развития РФ позволит фонду осуществлять функции региональной гарантийной организации и включить его в национальную гарантийную систему России», — объяснили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей.
В новом Фонде «Мой бизнес» сохранятся существующие меры поддержки и центры, а также добавятся новые: центр поддержки инновационно-технологического и креативного предпринимательства; центр образовательных программ и молодежного предпринимательства. В правительстве также добавили, что изменения позволят расширить перечень мер поддержки и повысят их доступность для малого и среднего бизнеса. При этом как-либо менять финансирование поддержки предпринимательства не планируется.
Ранее бизнесменов ХМАО возмутила социальная реклама Фонда поддержки предпринимательства. Общероссийский народный фронт (ОНФ) назвал ее издевательством над предпринимателями.
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