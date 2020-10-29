Бизнесмены Ханты-Мансийска оказались возмущены социальной рекламой Фонда поддержки предпринимательства (ФПП) во время пандемии коронавируса. Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) называет такую рекламу издевательством над предпринимателями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил член регионального штаба ОНФ в Югре Владимир Зиновьев.
Возмущение бизнесменов вызвали рекламные баннеры, на которых написано: «руки откуда надо растут» и «смех и радость мы приносим людям». «Порядка 150 предпринимателей отозвались об этой рекламе, у всех отзыв крайне негативный. Когда правительственная организация использует бюджетные средства, чтобы вот так шутить, а у нас сейчас большая часть предпринимателей в плачевном положении, то мы счетам это неправильным. Ни одно предложение ОНФ, которое могло бы реально улучшить положение предприятиям малого бизнеса, на уровне правительства не принято. Говорят, нет денег. А на подобную рекламу, видимо, есть», — говорит Зиновьев.
В ОНФ добавляют, что на заседании совета при правительстве ХМАО Народный Фронт поднимет вопрос о правомерности и эффективности подобной социальной рекламы. В ФПП корреспонденту URA.RU не ответили на звонок, был отправлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО нашла многочисленные финансовые нарушения в фонде поддержки предпринимательства Югры. Фонд был оштрафован, а его генеральный директор Сергей Стручков отказался комментировать результаты прокурорской проверки.
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