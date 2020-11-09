В Армении сбили российский вертолет

На территории Армении сбит российский вертолет. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.
«Был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», — цитирует источника радио
С конца сентября на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики идут вооруженные столкновения сил НКР и Азербайджана. Под обстрелы попало более 200 мирных жителей. Пятьдесят человек из них погибли. Мировое сообщество призывает стороны прекратить боевые действия, однако режим прекращения огня не соблюдается.
Подписывайтесь на URA.RU в