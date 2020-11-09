В Армении сбили российский вертолет

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, вертолет, таможня, задержание, ми-8мтв-1
Российский вертолет упал на территории Армении Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Армении сбит российский вертолет. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.

«Был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», — цитирует источника радио Sputnik. По имеющейся информации, удар нанесли со стороны азербайджанского города Нахичевань. В вертолете находились военнослужащие РФ. В данный момент информация о происшествии уточняется.

С конца сентября на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики идут вооруженные столкновения сил НКР и Азербайджана. Под обстрелы попало более 200 мирных жителей. Пятьдесят человек из них погибли. Мировое сообщество призывает стороны прекратить боевые действия, однако режим прекращения огня не соблюдается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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