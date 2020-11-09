Сегодня, 10 ноября, — 335-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 245-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 796 132 (+21 798) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 158 (+193) инфицированных. Выздоровели 10 027 человек (+145 за сутки), умерли — 726 (+7 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 437.
В Перми увеличивается ежесуточный прирост новых заболевших коронавирусом.
Новые случаи коронавируса выявлены в большинстве муниципалитетов региона.
К декабрю в Пермском крае ежесуточно будет выявляться по 300 новых случаев заражения коронавирусом. При текущем темпе распространения инфекции впервые более 200 новых случаев COVID в Пермском крае будет выявлено 11—13 ноября, более 250 новых случаев — с 22 по 24 ноября, а с 30 ноября по 4 декабря — уже более 300 новых случаев.
Назван эффективный способ поиска и покупки дефицитных коронавирусных лекарств. Во-первых, нужно проверять поступление лекарств на сайтах аптек не один раз в день, а один раз в два-три часа. Во-вторых, нужно одновременно оформлять несколько однотипных заказов на одни и те же лекарства от разных производителей. В этом случае при отмене первого, есть вероятность исполнения второго или третьего заказов.
Пермячку с признаками коронавируса медики отправили на работу. Женщина провела две недели на больничном и самостоятельно сдала тест на антитела типа IgM. Но несмотря на положительный результат, который может свидетельствовать об активном течении болезни, ей не назначили тест методом ПЦР, а просто закрыли больничный лист. При этом она проживает совместно с родителями, у которых до сих пор не готов результат ПЦР-тестов, а поражение легких по результатам КТ-исследования — около 50%.
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