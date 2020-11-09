В Пермском крае за сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 ноября, — 335-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 245-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 796 132 (+21 798) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 158 (+193) инфицированных. Выздоровели 10 027 человек (+145 за сутки), умерли — 726 (+7 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 437.

В Перми увеличивается ежесуточный прирост новых заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции сейчас — 1,08 . Данный показатель не опускался ниже единицы с сентября, что свидетельствует о постоянном росте числа заболевших. Сейчас в больницах региона находятся 1732 человека, в том числе 145 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые случаи коронавируса выявлены в большинстве муниципалитетов региона. Больше всего заболевших в Перми — 88 новых случаев за сутки. По десять заразившихся — в Чернушке и Березниках, по девять — в Чайковском и Пермском районе. В Верещагино — шесть заболевших, в Березовке — пять. В Кунгуре, Лысьве, Добрянке, Осе, Соликамске и Сиве — по четыре.

К декабрю в Пермском крае ежесуточно будет выявляться по 300 новых случаев заражения коронавирусом. При текущем темпе распространения инфекции впервые более 200 новых случаев COVID в Пермском крае будет выявлено 11—13 ноября, более 250 новых случаев — с 22 по 24 ноября, а с 30 ноября по 4 декабря — уже более 300 новых случаев.

Назван эффективный способ поиска и покупки дефицитных коронавирусных лекарств. Во-первых, нужно проверять поступление лекарств на сайтах аптек не один раз в день, а один раз в два-три часа. Во-вторых, нужно одновременно оформлять несколько однотипных заказов на одни и те же лекарства от разных производителей. В этом случае при отмене первого, есть вероятность исполнения второго или третьего заказов.

Пермячку с признаками коронавируса медики отправили на работу. Женщина провела две недели на больничном и самостоятельно сдала тест на антитела типа IgM. Но несмотря на положительный результат, который может свидетельствовать об активном течении болезни, ей не назначили тест методом ПЦР, а просто закрыли больничный лист. При этом она проживает совместно с родителями, у которых до сих пор не готов результат ПЦР-тестов, а поражение легких по результатам КТ-исследования — около 50%.