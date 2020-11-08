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Пермяк раскрыл, как найти и купить лекарства от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пульсоксиметр. Пермь, термометр, таблетки, лекарства, градусник, диабет, коронавирус, covid, ковид, пульсоксиметр, сатурация
Проверять поступление лекарств на сайтах аптек нужно несколько раз в день Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Дефицитные лекарства, применяемые при лечении COVID-19, можно найти в аптеках Перми, если следовать двум правилам. Об этом URA.RU рассказал мужчина, который почти весь октябрь провел на больничном с симптомами коронавируса.

«Во-первых, нужно раз в два-три часа проверять поступление лекарств на сайтах аптек. Во-вторых, нужно просто оформлять несколько однотипных заказов», — рассказал URU.RU пермяк. Он утверждает, что именно так ему удалось приобрести дефицитные антибиотики (левофлаксоцин и азитромицин).

Мужчина сообщил, что оформлял заказы на одни и те же антибиотики от разных производителей и разной формы выпуска. В результате, по нескольким позициям приходили отказы, а по другим медикаменты доставляли в аптеку.

URA.RU рассказывало, что в среднем на лечение в домашних условиях одного человека с симптомами коронавируса потребуется 7-8 тысяч рублей. При этом нет разницы в лечении с подтвержденным и не подтвержденным диагнозом, поскольку препараты назначаются до получения результатов исследования на COVID-19.

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Пермяк оформлял несколько однотипных заказов, чтобы повысить шансы на покупку дефицитных лекарств в условиях коронавируса
Фото: Ритис Бараускас

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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