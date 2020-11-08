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К декабрю в Перми будет по 300 заражений коронавирусом в день. Прогноз URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , реанимобиль, скорая помощь, станция скорой помощи
К концу года число заразившихся коронавирусом пермяков вырастет до 20 тысяч Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При текущем темпе распространения коронавируса в период с 30 ноября по 4 декабря в Пермском крае ежедневно будут выявлять более 300 заболевших. Об этом свидетельствует прогноз, который подготовило URA.RU.

Впервые более 200 новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае будет выявлено 11—13 ноября, более 250 новых случаев — с 22 по 24 ноября, а более 300 — с 30 ноября по 4 декабря. Такой прогноз возможен, если в регионе сохранится текущий средний темп распространения инфекции.

В период с 15 сентября, когда начался постоянный рост числа заболевших, среднее значение коэффициента распространения инфекции (Rt) составляет 1,085. Это означает, что в среднем за четыре дня ежедневный прирост заболевших COVID-19 увеличивался на 8,5%.

9 ноября в Пермском крае было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд с начала пандемии. Всего в крае подтверждено 15158 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 726 человек, в том числе 437 — непосредственно от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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