К концу года число заразившихся коронавирусом пермяков вырастет до 20 тысяч Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При текущем темпе распространения коронавируса в период с 30 ноября по 4 декабря в Пермском крае ежедневно будут выявлять более 300 заболевших. Об этом свидетельствует прогноз, который подготовило URA.RU.

Впервые более 200 новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае будет выявлено 11—13 ноября, более 250 новых случаев — с 22 по 24 ноября, а более 300 — с 30 ноября по 4 декабря. Такой прогноз возможен, если в регионе сохранится текущий средний темп распространения инфекции.

В период с 15 сентября, когда начался постоянный рост числа заболевших, среднее значение коэффициента распространения инфекции (Rt) составляет 1,085. Это означает, что в среднем за четыре дня ежедневный прирост заболевших COVID-19 увеличивался на 8,5%.

9 ноября в Пермском крае было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд с начала пандемии. Всего в крае подтверждено 15158 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 726 человек, в том числе 437 — непосредственно от коронавируса.