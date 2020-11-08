Пермячку с коронавирусом медики отправили на работу

Пермячке с антителами типа IgM закрыли больничный Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермячке закрыли больничный лист, несмотря на наличие признаков заражения коронавирусом. Об этом девушка сообщила в Instagram, пожаловавшись главе регионального минздрава Оксане Мелеховой.

«2 недели на больничном, сдала 06.11 анализы IgM -2.62. 09.11 пришла в поликлинику на Макаренко, 21, мне сказали, что я абсолютно здорова и закрыли больничный», — написала в Instagram pollin_a. Наличие антител типа IgM может быть свидетельством того, что болезнь находится в активной стадии.

Женщина также сообщила, что у родителей, с которыми она совместно проживает, 50% поражение легких. При этом результаты тестов методом ПЦР до сих пор неизвестны, хотя мазки были отобраны еще две недели назад.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данную информацию. Также редакция попросила пояснить, является ли наличие антител типа IgM в организме больного препятствием для закрытия больничного.