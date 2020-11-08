08 ноября 2020
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06 ноября 2020

Пермячку с коронавирусом медики отправили на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, больничный лист
Пермячке с антителами типа IgM закрыли больничный Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермячке закрыли больничный лист, несмотря на наличие признаков заражения коронавирусом. Об этом девушка сообщила в Instagram, пожаловавшись главе регионального минздрава Оксане Мелеховой.

«2 недели на больничном, сдала 06.11 анализы IgM -2.62. 09.11 пришла в поликлинику на Макаренко, 21, мне сказали, что я абсолютно здорова и закрыли больничный», — написала в Instagram pollin_a. Наличие антител типа IgM может быть свидетельством того, что болезнь находится в активной стадии.

Женщина также сообщила, что у родителей, с которыми она совместно проживает, 50% поражение легких. При этом результаты тестов методом ПЦР до сих пор неизвестны, хотя мазки были отобраны еще две недели назад.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данную информацию. Также редакция попросила пояснить, является ли наличие антител типа IgM в организме больного препятствием для закрытия больничного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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