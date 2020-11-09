09 ноября 2020

Депутатов свердловского заксобрания готовят к голосованию из дома

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На заседаниях депутаты будут сидеть на расстоянии 1.5 метров друг от друга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области получат возможность голосовать за законопроекты в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Мы обновляем нашу систему, готовим ее к тому, чтобы можно было голосовать удаленно. В ближайшие месяцы реализуем такую возможность», — заявила URA.RU спикер Людмила Бабушкина.

Система дистанционного голосования, которая будет использования в заксобрании — собственная разработка, а не адаптация готового программного продукта. Ожидается, что она заработает в первом квартале 2021 года. Чтобы голосовать на заседаниях в этом году, парламентариям нужно присутствовать в зале лично. На заседании 17 ноября, когда планируется рассмотреть бюджет региона, депутаты будут находиться на расстоянии не менее 1.5 метров друг от друга, работать в масках и перчатках.

По информации Людмила Бабушкиной, коронавирус подтвержден у одного из 50 депутатов регионального парламента, еще один депутат находится на самоизоляции, так как водитель машины, на которой он ездил, заболел коронавирусом. Для рассмотрения бюджета в первом чтении необходимо, чтобы в голосовании участвовало не менее 26 депутатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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