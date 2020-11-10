Названы причины тяжелого течения коронавируса

Тяжелее всего коронавирус переносят медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тяжесть течения коронавируса зависит от вирусной нагрузки и уже имеющихся заболеваний. Об этом URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека», — сказал Пздняков. По его словам, необходимо носит маски и перчатки, чтобы защитить уязвимые группы населения.

По словам врача чаще тяжелее всего коронавирус протекает у следующих категорий граждан:

Медработники. Из-за высокой инфицирующей дозы.

Пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология)

Граждане с нарушением обмена веществ

Имеющие сосудистые заболевания

Пациенты с диабетом

В России за минувшие сутки выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109, пишет RT. Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что заболеваемость коронавирусом сможет пойти на спад ближе к лету 2021 года. При этом он заявил, что очень сложно спрогнозировать сколько всплесков еще будет.