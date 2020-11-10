Названы причины тяжелого течения коронавируса

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, человек в маске, врачи, люди в масках, медики, коронавирус, ковид
Тяжелее всего коронавирус переносят медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тяжесть течения коронавируса зависит от вирусной нагрузки и уже имеющихся заболеваний. Об этом URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека», — сказал Пздняков. По его словам, необходимо носит маски и перчатки, чтобы защитить уязвимые группы населения.

По словам врача чаще тяжелее всего коронавирус протекает у следующих категорий граждан:

  • Медработники. Из-за высокой инфицирующей дозы.
  • Пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология)
  • Граждане с нарушением обмена веществ
  • Имеющие сосудистые заболевания
  • Пациенты с диабетом

В России за минувшие сутки выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109, пишет RT. Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что заболеваемость коронавирусом сможет пойти на спад ближе к лету 2021 года. При этом он заявил, что очень сложно спрогнозировать сколько всплесков еще будет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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