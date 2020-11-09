Властям столицы ЯНАО напомнили о теплых остановках

За лето и осень мэрия Салехарда не продумала вопросы обслуживания остановок (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Администрация Салехарда (ЯНАО) не продумала санитарное обеспечение теплых остановок, закупленных прошлой зимой. Об этом сообщила окружная прокуратура по результатам проверки, проведенной в МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика».

Как выяснилось, власти просто забыли о необходимости установить на теплых остановках необходимое оборудование после закрытия объектов весной. «Вопрос необходимости приобретения рециркуляторов для обеззараживания воздуха возник лишь при понижении в осенний период времени температуры наружного воздуха и появления у населения города потребности в теплых остановочных комплексах, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — До настоящего времени не проработан механизм проведения дезинфекционных мероприятий (помимо обеззараживания воздуха)».

Кроме того, содержание теплых остановок не было включено в муниципальный контракт на содержание дорог общего пользования местного значения. На основании выявленных нарушений прократура внесла главе города Алексею Титовскому представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры рециркуляторы для обеззараживания воздуха установлены, остановочные комплексы открыты. Устранение остальных нарушений контролируется.

Получить оперативный комментарий горадминистрации не удалось. В мэрию Салехарда был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало.