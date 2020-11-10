Моргенштерн похвастался новой машиной. Фото

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Какая именно модель теперь у рэпера, пока непонятно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Моргенштерн похвастался подписчикам своим новым автомобилем. Фотографию авто он разместил в Instagram.

«Вот вам кусочек новенькой дядиной машинки», — подписал артист фотографию. Судя по снимкам, машина рэпера с панорамной крышей и фиолетовой подсветкой салона. Однако о марке транспортного средства Моргенштерн на своей странице не сообщает.

Один из подписчиков предположил, что марка нового автомобиля рэп-исполнителя — Mercedes. Однако Моргенштерн пока не прокомментировал это сообщение.

Ранее Моргенштерн разыграл другой автомобиль Mercedes среди своих подписчиков. Всего в розыгрыше приняли участие 907 000 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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