Рэпер Моргенштерн похвастался подписчикам своим новым автомобилем. Фотографию авто он разместил в Instagram.
«Вот вам кусочек новенькой дядиной машинки», — подписал артист фотографию. Судя по снимкам, машина рэпера с панорамной крышей и фиолетовой подсветкой салона. Однако о марке транспортного средства Моргенштерн на своей странице не сообщает.
Один из подписчиков предположил, что марка нового автомобиля рэп-исполнителя — Mercedes. Однако Моргенштерн пока не прокомментировал это сообщение.
Ранее Моргенштерн разыграл другой автомобиль Mercedes среди своих подписчиков. Всего в розыгрыше приняли участие 907 000 человек.
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