17 октября 2020

Моргенштерн подарил фанату Mercedes, который сделал его известным

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Музыкант разыграл свой Mercedes, деньги и одежду (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Моргенштерн разыграл свой автомобиль марки Mercedes, денежные призы и фирменную одежду собственной марки. Этот автомобиль называют самой легендарной машиной интернета, так как посвященный ей трек рэпера «Новый Мерин» принес ему широкую популярность.

«Ты забираешь эту тачку», — сказал Алишер в эфире розыгрыша машины в Instagram, назвав имя победителя. Рэпер сказал, что привезет машину подписчику из Узбекистана в его страну и оплатит таможенное оформление, которое, по его словам, стоит как сама машина.

В розыгрыше Моргенштерна приняли участие 907 000 человек. Для максимальной прозрачности проведения конкурса, команда рэпера выгрузила таблицу с именами всех участников и проводила розыгрыш в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что уроженка Екатеринбурга, певица Клава Кока запустила именной розыгрыш, в котором главными призами станут Mercedes, миллион рублей, гитара певицы и многие другие подарки. По масштабности конкурса, она опередила Моргенштерна.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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