09 ноября 2020

В ХМАО вводят систему слежки из-за коронавируса

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, видеонаблюдение на улице, камеры наблюдения, видеофиксация, видеонаблюдение
Губернатор ХМАО поручила разработать электронную систему регистрации для борьбы с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила внедрить электронную систему регистрации посетителей при входе в заведения общепита, спортивных организаций и органов власти. Об этом стало известно на заседании оперштаба.

«Поручаю рабочей группе оперштаба определить порядок тестирования и внедрения электронной системы регистрации посетителей общепита, спортивных организаций и органов власти. Наиболее распространенный способ — сканирование QR-кодов и рассылка уведомлений о возможных контактах с гражданами, инфицированными COVID-19», — поручила глава региона.

Комарова дала неделю на совершенствование системы «Цифровое уведомление». Зарегистрироваться в этой системе должны будут все жители округа, которые хотят посетить общественные места. Также для увеличения контроля за соблюдением мер безопасности, вице-губернатор Владислав Нигматулин предложил использовать информацию с видеокамер установленных в общественных местах, транспорте и торговых центрах.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили ограничения из-за пандемии. Ограничения продлятся до 31 декабря

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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