Губернатор ХМАО усилила ограничения из-за коронавируса

Большинство ограничений будут действовать до конца декабря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала постановление, которое усиливает ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по по борьбе с COVID-19.

«До 31 декабря 2020 года включительно продлен режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», — говорится в сообщении оперштаба.

Всем руководителям организаций округа предписано разделить потоки работников с применением режима гибкого рабочего дня. Дети до 14 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Исключение составляют лишь походы в школу. До 31 декабря ограничена работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров, запрещена деятельность кальянных. Исключение составляют лишь кинотеатры при условии наполняемости залов на 50 процентов.

Регистрация браков разрешена только по предварительной записи и с одновременным нахождением в помещении не более 8 человек, включая регистрирующего и фотографа. Выездные регистрации брака запрещены.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО готовится ужесточение карантина. Глава региона рекомендовала ограничить проведение семейных торжеств, чтобы в них одновременно принимало участие не больше 10 человек.