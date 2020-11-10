Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеева) показал подписчикам одежду и обувь, которую приобрел во время шоппинга за 2,3 миллиона. Чеки исполнитель опубликовал в Instagram.
«2 300 000 рублей, это рекорд», — передает слова рэпера «Пятый канал». Приобретенные вещи едва уместились в руках помощников Моргенштерна. А в его рабочем помещении образовался настоящий склад из одежды и обуви.
Ранее Моргенштерн представил подписчикам новый автомобиль. Судя по снимкам, машина рэпера с панорамной крышей и фиолетовой подсветкой салона. Однако о марке транспортного средства рэпер на своей странице не сообщает. Один из подписчиков предположил, что марка нового автомобиля рэп-исполнителя — Mercedes. Однако Моргенштерн пока не прокомментировал это сообщение.
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