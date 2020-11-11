Половина россиян намерена сменить работу в следующем году

Чуть меньше четверти россиян хотят найти себе дополнительный заработок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«43% жителей России планируют смену работы в 2021 году», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследование. Заняться поиском подработки намерен 21% респондентов. Отмечается — 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым.

Также участники опроса указали, что собираются начать откладывать деньги на будущее (18%). Крупую покупку запланировали 14% опрашиваемых, а поехать в путешествие намерены 11% испытуемых.

Ранее россияне сообщили о том, что недовольны местом своей работы. Основными причинами недовольства стали низкая зарплата и ее задержка, плохие условия труда, а также переработки. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что требуются массовые сокращения, чтобы повысить показатели российской экономики, пишет « Утро.ру ».