Больше половины россиян недовольны местом своей работы

Россияне жалуются на низкую зарплату, плохие условия труда и переработки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Более половины опрошенных россиян недовольны местом своей работы. Основными причинами недовольства стали низкая зарплата и ее задержка, плохие условия труда, а также переработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

«В 2019 году каждый четвертый работающий (25%) доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким работать в своей организации», — пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования. При этом по результатам опроса, проведенного среди 1600 граждан старше 18 лет в 52 регионах России, порядка 52% респондентов своей работой недовольны. Еще 19% удовлетворены местом своей работы, но не стали бы его рекомендовать.

Согласно статистике, в 2019 году недовольных работой остается достаточно много. Однако большинство респондентов (77%) не планируют ее менять в течение ближайших шести месяцев.

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