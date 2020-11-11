Российские учителя получат новые выплаты

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Единый государственный экзамен. Курган, учитель, школьная доска, егэ, школа, ученики, школьная парта, масочный режим
Новую выплату в размере 5 000 рублей получат все учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Все российские педагоги, совмещающие свою работу с классным руководством, получат дополнительные выплаты. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте правительства РФ постановлению. Размер выплат составит 5 000 рублей. При этом за педагогами сохранятся все ранее установленные льготы и надбавки.

Документ также регламентирует назначение выплат преподавателям учебных учреждений, находящихся в ведомстве органов исполнительной власти. В частности, к таким относятся МИД, Минкульт, Минтранс и МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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