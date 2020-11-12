Диего Марадону выписали из больницы после операции на мозге

Ранее у Диего Марадоны обнаружили субдуральную гематому в мозге Фото: Instagram, maradona

Легендарный форвард сборной Аргентины, чемпион мира по футболу Диего Марадона выписан из больницы. Он перенес операцию на мозге после обнаружения субдуральной гематомы.

«Диего Марадона был выписан из больницы Буэнос-Айреса», — пишет Associated Press, ссылаясь на адвоката экс-футболиста Матиаса Морла. По его словам, Марадона будет восстанавливаться дома. Адвокат добавил, что аргентинец продолжит лечение от алкогольной зависимости.

В начале ноября Марадоне провели операцию на мозге, напоминает RT. По словам личного врача аргентинца Леопольдо Луке, он удивлен быстрым восстановлением экс-футболиста, передает телеканал 360.

Диего Марадона — бывший форвард сборной Аргентины, которая в 1986 году выиграла чемпионат мира по футболу. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона», «Севилья», «Бока Хуниорс» и другие.