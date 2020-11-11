В екатеринбургских больницах в одной очереди смешивают ковидных и нековидных пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из екатеринбургских больниц пациентам с симптомами коронавируса отказывают в лечении до получения результата теста. Как сообщил URA.RU екаринбуржец Дмитрий, тест ПЦР у него был взят 29 октября, положительный результат пришел 11 ноября.

Две недели пациента заставляли являться на прием в поликлинику для продления больничного, лечение не назначалось. «У нас идут больничные по ковидникам, которые сидят дома, и мы ими занимаемся! Вы были с ОРЗ, мазок у вас только что пришел… С ОРЗ мы никого не лечим», — заявила Дмитрию заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1 ЦГКБ №7 Асия Черепко. По ее словам, в поликлинике происходит массовое увольнение медперсонала, в чем виноваты, в том числе, неблагодарные пациенты.

В очереди на прием к участковым терапевтам вместе сидят как пациенты с подозрением на COVID-19, так и не инфицированные коронавирусом больные, в том числе, старше 65 лет. Пациенты рассказывают, что 10 ноября было закрыто отделение неотложной помощи, куда направляли с симптомами ОРВИ. Больные отмечают, что новая врачебная тактика грозит серьезными осложнениями ковидным пациентам. Либо при благоприятном стечении обстоятельств они выздоровеют самостоятельно.

Ранее в региональном оперштабе подчеркивали, что людям с симптомами ОРВИ ни в коем случае нельзя приходить в поликлинику. «Людям с температурой и симптомами ОРВИ не нужно ходить в поликлинику, нужно все же вызвать врача на дом, дозвонившись до службы неотложной помощи», — прокомментировали в оперштабе. В екатеринбургском управлении здравоохранения предложили пациенту обратиться туда непосредственно.