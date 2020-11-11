ХМАО потратит миллионы рублей на поддержку бизнеса

Власти ХМАО выделили 15 млн рублей на поддержку предпринимателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО дополнительно выделили 15 млн рублей на компенсацию банковской процентной ставки для малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства ХМАО (ФПП).

«Сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача. Любая мера или льгота может послужить новым толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации. Уверен, что предприниматели Югры будут пользоваться возможностями, которые предоставляет государство, и продолжат развивать свой бизнес», — передает пресс-служба слова директора ФПП Сергея Стручкова.

Однако компенсация не может превышать 50% от уже уплаченных процентов, а максимальная сумма компенсации — 120 тысяч рублей для одного субъекта. Заявление на выплату можно подать до 1 декабря.

Ранее URA.RU писало, что Фонд поддержки предпринимателей ХМАО ждет реорганизация, которая приведет к увольнениям сотрудников. Часть его функций и работников перейдет в Фонд поддержки экспорта.