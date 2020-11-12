Новый трек Моргенштерна с Lil Pump слили в интернет

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Моргенштерн записал новый трек с Lil Pump Фото: Instagram: @morgen_shtern

В интернете появился новый трек рэпера Алишера Моргенштерна. Он записал его вместе с американским музыкантом Lil Pump.

«Сегодня в полночь в сети должен появиться трек «WATAFUK?!» — пишут в telegram-канале «Ютубер». Композиция длится две с половиной минуты.

Ранее Моргенштерн уже анонсировал выход трека. Тогда рэпер посоветовал другим исполнителям отменить все релизы, запланированные на этот день. «Сегодня будет жаркая полночь», — написал он в Instagram за несколько часов до релиза, который назначен на 00:00 (мск) 13 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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