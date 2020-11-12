Новый трек Моргенштерна с Lil Pump слили в интернет

В интернете появился новый трек рэпера Алишера Моргенштерна. Он записал его вместе с американским музыкантом Lil Pump.
«Сегодня в полночь в сети должен появиться трек «WATAFUK?!» — пишут в telegram-канале «Ютубер». Композиция длится две с половиной минуты.
Ранее Моргенштерн уже анонсировал выход трека. Тогда рэпер посоветовал другим исполнителям отменить все релизы, запланированные на этот день. «Сегодня будет жаркая полночь», — написал он в Instagram за несколько часов до релиза, который назначен на 00:00 (мск) 13 ноября.
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