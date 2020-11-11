Бизнес-леди ХМАО получат поддержку от властей

Власти ХМАО подписали соглашение, которое поможет женщинам вести бизнес Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому женское предпринимательство в округе получит поддержку. О деталях соглашения URA.RU сообщили в пресс-службе АСИ.

«На полях форума „Сильные идеи для нового времени“ Наталья Комарова и Светлана Чупшева подпишут соглашение о сотрудничестве», — сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Документ содержит объемный список соглашений с уклоном на информационную и консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства в целом. Одним из первых пунктов в договоре значится «содействие в развитии и популяризации женского предпринимательства в автономном округе».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО выделили 15 млн рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Заявление на выплату можно подать до 1 декабря.