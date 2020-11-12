12 ноября 2020

Врач обозначил самых опасных распространителей коронавируса. «Твердолобые»

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, пушкинская площадь, несанкционированный митинг, студенты, дождь, молодежь
Молодежь, игнорируя маски, становится основным разносчиком вируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом являются самыми опасными распространителями инфекции, если не носят медицинские маски. Об этом заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко «Ленте.ру».

Врач отметил, что даже после излечения коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому должны носить маски все поголовно. «Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь. Те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — подчеркнул врач.

Ранее вирусологи выяснили, что основными носителями коронавируса становятся дети старшего и подросткового возраста. При этом болезн у них протекает чаще всего без симптомов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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