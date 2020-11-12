В центре Перми не будет ледового городка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Строить новогодний ледовый городок на эспланаде в центре Перми не будут. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса также принято решение отказаться от традиционных праздничных мероприятий.

«Городка не будет. Будет только елка, но к ней людей не пустят — поставят ограждение по периметру эспланады, чтобы не допустить столпотворения», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что такое решение якобы принято уже давно, а на этой неделе мэрия начала «морально готовить» к этому пермяков, сообщая о возможной отмене строительства городка.

В пресс-службе администрации Перми опровергают информацию о том, что окончательное решение принято. «Пока нет решения», — пояснили URA.RU там. При этом сообщается, что сейчас вопрос проходит согласование с региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее пермяки высказались против строительства ледового городка в период пандемии. Только 27% опрошенных в пермском telegram-канале «Большая П» решили, что городок строить все-таки нужно.