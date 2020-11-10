10 ноября 2020

В Пермском крае ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, торговый центр, трц, пустые кресла, тц, фудкорт, кафе, общественное место
Ограничения вводятся на 28 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае ограничена работа заведений общепита в ночное время. Решение принято оперштабом по борьбе с коронавирусом, указано на сайте правительства Прикамья.

«Принято решение об ограничении на 28 дней времени работы общепита с 01.00 до 06.00», — сообщает пресс-служба правительства края. Ограничение будет утверждено Указом губернатора и вступит в силу с понедельника, 16 ноября. Контролировать его исполнение поручено краевому минпромторгу.

Говоря о необходимости введения данных ограничений, губернатор Дмитрий Махонин пояснил, что в ночное время под видом общепита продолжают работать ночные клубы и дискотеки. Сейчас их деятельность запрещена из-за коронавируса.

Глава Управления Роспотребнадзора по краю Виталий Костарев в свою очередь пояснил, что снижение посещения пермяками развлекательных заведений «поможет стабилизировать рост числа выявляемых заболевших в регионе». За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19. Всего в крае насчитывается 15 554 заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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