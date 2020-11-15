Михаил Мишустин готовится к административной реформе в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России в ближайшее время объявит о введении единых стандартов органов исполнительной власти. В 2021 году в основном за счет незаполненных вакансий будут сокращены 5% центральных аппаратов министерств и ведомств, а также 10% штатов территориальных органов.

«В самое ближайшее время (предположительно сегодня) премьер-министр Михаил Мишустин должен подписать постановления правительства об установлении единых стандартов структуры центральных аппаратов и территориальных органов исполнительной власти, а также о сокращении их численности», — пишет газета « Коммерсант» , не называя источника информации.

Главная цель «административной реформы» [так проект называется во внутренних документах правительства], как отмечает издание, заключается не в увольнениях и сокращениях, а в приведении в единый вид системы управления в министерствах. Все дело в том, что с момента последней унификации в 2004 году центральные аппараты федеральных органов исполнительной власти [ФОИВ] сильно отличаются друг от друга, что зачастую мешает их взаимодействию. Поэтому кабмин намерен установить жесткие требования к структуре аппарата ФОИВ и его территориальных органов.

Так, количество руководителей высшего и среднего звена, помощников и советников будет рассчитываться в зависимости от числа «управляемых» подчиненных. К примеру, в аппарате Белого дома из 329 должностей замруководителей ФОИВ сократить хотят несколько десятков, включая 25 должностей заместителей министров. Более того, обсуждают, но пока не решили судьбу пяти ФОИВ с численностью менее 100 человек персонала. Речь идет о Россвязи, Роспечати, Роспатента, Росгидромета и Ростуризма.

«В основном сокращаются незаполненные вакансии, которых в министерствах (по расчетам на март 2020 года) — 18,7%, в службах — 22,5%, в агентствах — 14,3%, притом что центральные аппараты нужно сократить на 5%», — пишет издание. Что касается территориальных органов ФОИВ, их численность планируется сократить на 10%. В министерствах и агентствах увольнений почти не будет, возможны сокращения в службах в 2021 году. В итоге предельная численность сотрудников центральных аппаратов ФОИВ составит 22,8 тысяч, территориальных органов — 302,8 тысяч против 23,9 и 336,5 тысяч соответственно. Сокращения запланированы на период с 1 января по 1 апреля.