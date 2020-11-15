15 ноября 2020

Первый регион РФ перешел на тотальный карантин из-за коронавируса

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Жителей Бурятии отправили на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С понедельника, 16 ноября, двухнедельный карантин введен в Бурятии. Власти закрыли в регионе торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

Как отмечает «Коммерсант», Бурятия стала первым регионом в России, где решились на жесткие меры после начала второй волны коронавируса. Карантин будет действовать с 16 по 30 ноября. «В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днем нужно все больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», — объяснял причины жесткого карантина глава республики Алексей Цыденов.

Глава республики в обращении упрекнул молодежь в безответственности. Он отметил, что половина выявленных больных коронавирусом — это люди в возрасте от 19 до 30 лет. «Молодежь не думает ни о себе, ни об окружающих. Не время для шуток, нужно изменить ситуацию и в сознании, и в поведении, и в системе здравоохранения», — отметил глава региона.

На время карантина будет полностью запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров, салонов красоты, бассейнов и саун. Останутся работать с жестким соблюдением всех мер безопасности продовольственные магазины, аптеки и салоны связи.

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